حمودي يطالب برفض سياسة التهجير بحق أهالي غزة

وقال حمودي في بيان، إن "غزة وبطولاتها أصبحت فخرا للاحرار ويجب دعمها واسنادها، ونطالب برفض سياسة التهجير التي دعت اليها امريكا والغرب بحق اهالي غزة اصحاب الارض والمصير".

وحذر من "محاولة العدو الصهيوني اجتياح غزة"، مؤكداً "سيكون لنا موقف"، مبيناً أن "الشعب العراقي سيكون في المقدمة كما عودنا لنصرة الشعب الفلسطيني، بدءا من حكومته التي كان لها حضور إيجابي".وأشار الى ان "قضيتنا الاولى اسلاميا وانسانيا وتاريخيا هي فلسطين ومن يقف ضد إسرائيل وغطرستها وجبروتها فانه يقف بالجانب الصحيح من اي دين او مذهب كان".