بزيارة رسمية.. رئيس الجمهورية يغادر العراق متوجها إلى إيطاليا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد غادر البلاد متوجهاً إلى إيطاليا في زيارة رسمية".وأضاف، أن "زيارة رئيس الجمهورية تأتي إلى روما؛ للمشاركة في منتدى الأغذية العالمي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة".وأشار البيان الى، أن "رشيد يرافقه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي وعضو مجلس النواب، جبار فريح عباس، وعدد من المسؤولين".