ارسال مشروع قانون التعليم الحكومي الخاص الى رئاسة مجلس النواب

ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية برئاسة مزاحم الخياط رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد، استضافت مساعد رئيس الجامعة التكنولوجية للشؤون العلمية"، مشيرة الى ان "الاستضافة ناقشت خطة القبول في الدراسات العليا في الجامعة".وبحسب البيان، اكدت اللجنة على "ضرورةً متابعة نتائج القبول في الدراسات العليا، بما يضمن العدالة بين المتقدمين للدراسة".من جانب اخر، قررت اللجنة، ارسال مشروع قانون التعليم الحكومي الخاص الى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى، وفقا للبيان.الصور ادناه: