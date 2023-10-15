برلمانيون ووزير الكهرباء على طاولة واحدة.. مناقشة ملفات أبرزها الجباية والشبكة الذكية

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أكد رئيس اللجنة اهمية قطاع التوزيع في مجال السيطرة على استهلاك الكهرباء لافتا ان هناك نسبة هدر كبيرة في بعض المناطق مما يوجب تفعيل خدمة الجباية والعدادات الذكية، مضيفا إلى التوجه نحو التوعية المجتمعية والتعامل مع الشركات العالمية في تنصيب العدادات الذكية.من جهته، ذكر وزير الكهرباء، انطلاقا من تنفيذ تعليمات الموازنة تم اصدار خطة على مرحلتين منها ملف العقود القديمة وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع اللجنة الفرعية النيابية ودراسة الشركات التي سيتم التعاقد معها، حسب الشروط التي تعدها الوزارة وتقديم خارطة عمل للتنافس، إضافة إلى مشروع تحويل الشبكات الذكية وايجاد رؤية واضحة بالتفاصيل المتعلقة بالمشاريع بالتنسيق مع اللجنة، مشيرا إلى صرف نسبة 75‎%‎ من صندوق الجباية لتغيير الشبكة من هوائية إلى ذكية مع تطوير وإدامة الشبكة.‎واستمعت اللجنة، إلى شرح حول خطة الوزارة في ملف الجباية والتحول من الشبكة الهوائية إلى الشبكة الذكية بهدف السيطرة على الطاقة وتحويل الشبكة إلى ذكية والقضاء على الاستهلاك المرتفع، فضلا عن تحديث البنى التحتية للوزارة وأتمتة النظام في سبيل اصدار الفواتير الخاصة بالعدادات الذكية، فيما تم مناقشة تحديد المناطق المشمولة وأعداد المشتركين، مع امكانية اضافة مناطق اخرى، حيث سيتم اختيار عشر مناطق من بغداد لتنفيذ المشروع على 4 مناطق و6 مناطق من المحافظات، وانشاء صندوق خاص بالمناطق المستثمرة.