مجلس النواب يعقد جلسته الثانية والعشرين

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الـ22 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن الحلبوسي "افتتح أعمال الجلسة رقم 22 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية – الدورة الانتخابية الخامسة".

