"للمشاركة في منتدى الأغذية العالمي".. رئيس الجمهورية يصل روما

وصل رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد "وصل العاصمة الإيطالية روما".



وأضاف البيان، أن الزيارة جاءت "للمشاركة في أعمال منتدى الأغذية العالمي".