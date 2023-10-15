البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

نشر مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، جدول اعمال الجلسة الثالثة والعشرين التي من المقرر عقدها يوم غد الاثنين.





جدول الاعمال ادناه:





ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني".جدول الاعمال ادناه: