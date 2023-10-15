رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يصل الى بغداد

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إن الأخير "استقبل مساء اليوم الأحد ، في مطار بغداد الدولي، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح)، ونائبه (موسى حديد)، بعد دعوة رسمية وجهتها رئاسة المجلس لهما".ونقل البيان عن المندلاوي قوله، إن "العراق يقف الى جانب القضية الفلسطينية، ولن يكون الا داعماً لشعب فلسطين الشقيق وحقه في الدفاع عن الارض والمقدسات"، مستنكراً في الوقت ذاته "الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وانتهاكاته الفضيعة للقوانين الدولية بقطع الماء والكهرباء وحتى منع المساعدات الانسانية وتهجير مئات الالاف من المدنيين".وأضاف المندلاوي أن "صمت المجتمع الدولي عن ممارسات الابادة والافعال الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل وصمة عار في جبين دعاة الانسانية والسلام"، محذراً من أن "استمرار الكيان المحتل في سفك دماء الابرياء ومنع ادخال المساعدات الانسانية سيجر المنطقة الى صراع واسع للدفاع عن مقدسات الأمة والدم الفلسطيني".