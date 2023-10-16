وزير العدل: العراق استعاد مكانته العربية والدولية ودوره الإقليمي المؤثر

وقال شواني في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ(39) المنعقدة في بغداد، إن "العراق استعاد مكانته العربية والدولية ودوره الإقليمي المؤثر بعد القضاء على الإرهاب وتضحيات الشهداء ودعم أشقائه وأصدقائه، فضلا عن سياسة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي تشكلت من ائتلاف سياسي وطني يضم كل أطياف الشعب العراقي وتحظى بدعم سياسي وشعبي وتبنت برنامج واضح يهدف لاجراء إصلاحات بنيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وبناء اقتصاد متنوع المصادر والعمل على مكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية".وأضاف شواني، ان "تحقيق ذلك يتطلب تشريع لخطوات الحكومة بهذا الاتجاه"، منوها الى ان "الحكومة خصصت مساحة واسعة لتطوير المنظومة القانونية والعدلية وبدأت بإصلاح النظام القانوني".وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين الموافق 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولأول مرة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 بمشاركة 21 بلداً برئاسة العراق.