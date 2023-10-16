أبرزها خلق فرص عمل للشباب.. وزير العمل باستضافة البرلمان لمناقشة لهذه ملفات

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي استضافت وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي لمناقشة سبعة محاور".وأضافت انه "تم مناقشة اولويات ومحاور عمل الوزارة ونسب إنجازها ومناقشة الية الاجراءات التنفيذية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية للعوائل المستحقة ومعالجة المعوقات والمشاكل واساليب ايجاد الحلول".وأشارت الى "مناقشة طرق تطوير وتحسين رعاية الفئات الهشة وذوي الاعاقة فضلا عن مناقشة اجراءات المشمولين بالمعين المتفرغ".وبينت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب انه "تم مناقشة الاجراءات التنفيذية للبرامج المعدة للمراكز التدريبية والتطويرية للعاطلين عن العمل لخلق فرص عمل للشباب في القطاعين الخاص والعام وسبل وتوفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".واكدت "مناقشة اجراءات تنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي ومناقشة موضوع العمالة الاجنبية ونسب مشاركتهم واعداهم في الشركات الاجنبية لخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من الكفاءات وحملة الشهادات"، منوهة بـ"مناقشة الخطط المستقبلية للوزارة".