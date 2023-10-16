العراق وفلسطين يناقشان الاعتداء الاسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق غزة

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح رفقة نائب رئيس المجلس موسى فرح والسفير الفلسطيني في بغداد احمد الرويضي، إذ ناقش الطرفان الاعتداء الاسرائيلي الغاشم والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".وابدى رئيس مجلس القضاء الاعلى "دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة".وأكد على "ضرورة انهاء حالة العدوان على الشعب الفلسطيني لتعارضه مع القوانين والاتفاقيات الدولية وحضر اللقاء القاضي ليث جبر رئيس هيئة الاشراف القضائي".