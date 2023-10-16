شواني يكشف مخرجات اجتماع وزراء العدل العرب

وقال شواني، خلال مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية نيوز، إن "البيان الختامي تضمن اتفاقيات نصت على محاربة الارهاب وغسيل الاموال وملاحقة الفاسدين العرب".كما تضمن البيان، وفق الوزير، "وضع خطوات حاسمة خاصة بملاحقة الأموال المهربة من البلدان المتفقة".وسجل الحاضرون "تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وطالبوا الامم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد، بمشاركة عدد من وزراء وممثلي وزارات العدل العربية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وتسلم العراق رئاسة مجلس وزراء العدل العرب ضمن الدورة الـ39.