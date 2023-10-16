البرلمان يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية – الدورة الانتخابية الخامسة".وبحسب البيان، فإن "محمد الحلبوسي هو من أفتتح أعمال الجلسة".