السوداني يؤكد لوزراء العدل العرب موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزراء العدل العرب، المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 المتعددة، الذي تستضيفه العاصمة بغداد".وأضاف: "إقام رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء على شرف الوفود المشاركة، بحضور الأمين العام للجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط".ورحب السوداني بضيوف العراق، وأشاد "بجهودهم في عقد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد، وبمخرجاته التي تصبّ في تعزيز التعاون العربي بمجال تبادل الخبرات القانونية والعدلية".وأكد السوداني بحسب البيان، "تطلع العراق إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، والتعاون البناء في مختلف المجالات، والعمل المشترك نحو خدمة القضايا وتقدم البلدان العربية وازدهار شعوبها".وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي أوغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة".