مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".وشهدت جلسة اليوم، إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربــي لمـنــع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.