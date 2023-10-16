رشيد: العراق يواجه أزمة حادة بالمياه بسبب السياسات المائية لدول المنبع

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، ان " رشيد استقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو على هامش أعمال منتدى الأغذية العالمي الذي تقيمه المنظمة في العاصمة الإيطالية روما".وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن "الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لترسيخ الأمن والاستقرار كونه يعد ركيزة أساسية ومنطلقا نحو تحقيق أهداف برنامج منظمة الغذاء والزراعة في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد، وتقديم الخدمات الضرورية كالصحة والتعاليم وتحسين طرق الزراعة والري".وأكد رشيد، بحسب البيان، "حرص العراق على إدامة العلاقات الدولية وتنشيطها بصورة مستمرة مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة.".وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق يواجه أزمة حادة في المياه أثر تدني مستوى التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما بسبب السياسات المائية لدول المنبع، وسوء استخدامها للمياه ضاعف من معاناة العراقيين، إضافة إلى التغيرات المناخية المتمثلة في الجفاف والتصحر مما انعكس سلبا على الخطط الموضوعة للارتقاء بالجانب الزراعي والبيئي".وأعرب عن "أمله بتوسيع التعاون بين العراق ومنظمة (فاو) لوضع الخطط والتنسيق المشترك لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتنشيط دور المنظمات الأممية خاصة في ملف النازحين الإنساني وإنهاء وضعهم المأساوي بعودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".وأشار، إلى "أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وتحسين التغذية ومنع استخدام الجوع أو فرض الحصار على الشعوب لما له من تداعيات إنسانية خطيرة".وهنأ رئيس الجمهورية دونيو على "إعادة انتخابه لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، متمنيا له النجاح في قيادة المنظمة".بدوره، أكد شو دونيو "حرص منظمة الأغذية والزراعة على استمرار الصلات والتعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من الاستقرار والتقدم والتطور".وأشاد دونيو "بالتقدم الحاصل في العراق وجهوده الحثيثة في تنمية علاقاته مع المنظمات الدولية، كما تطرق إلى المشاريع الطموحة والفاعلة في مجال دعم الشباب والمشاريع الصديقة للبيئة لمواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بالتغير المناخي خاصة ظاهرة التصحر وشح المياه".وأعرب رشيد، وفق البيان، عن "سروره لزيارة مقر المنظمة، مؤكدا الرغبة والحرص الدائم في إرساء علاقات التعاون وبما يصب في تحقيق المنفعة المتبادلة للجانبين، والتنسيق معا نحو أنظمة زراعية وغذائية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات والصمود بوجه التغيرات المناخية، والعمل لمواجهة التحديات المائية من خلال تشريع القوانين المنظمة لتقسيم المياه المشتركة بين البلدان بصورة عادلة وفقاً لاحتياجات كل دولة".ولفت البيان الى ان "اللقاء حضره وزير الزراعة عباس جبر العلياوي وعضو مجلس النواب جبار فريح عباس، وممثل حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى".