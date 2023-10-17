السوداني وبايدن يؤكدان أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقّى ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، جرى خلاله بحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية".وأضاف، انه "جرى، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، بحسب البيان.وجدد رئيس مجلس الوزراء، "موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة"، مشيراً إلى "أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم".كما بيَّن السوداني أن "استمرار العدوان على غزّة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".