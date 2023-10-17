السوداني يؤكد مواصلة العمل الدبلوماسي لإنهاء معاناة الفلسطينيين

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتّوح والوفد المرافق له".وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات التي توجهها قوات الاحتلال الصهيوني للمدنيين العزّل في قطاع غزّة وتداعياتها الخطيرة".وجدد رئيس مجلس الوزراء، "مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الأخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيراً إلى "مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية".من جانبه، "شكر فتّوح المواقف الرسمية العراقية المعلنة"، مثمناً "الجهود التي تصبّ في مسار العمل على تأكيد الحق الفلسطيني، وتثبيته".