العراق ولبنان يبحثان التعاون القضائي والقانوني

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل وزير العدل اللبناني هنري خوري".وأضاف، أن "زيدان بحث مع خوري التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".