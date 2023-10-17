رئيس الجمهورية من ايطاليا: العراق يعاني من شح المياه

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 في القصر الرئاسي في روما، فخامة رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتريلا".وبحسب البيان، تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد رشيد، رغبة العراق في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وإيطاليا وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.وتطرق إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تصحر وجفاف، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة أزمة المياه التي تواجه العالم، مبينا أن العراق إحدى الدول التي تعاني من شح المياه الذي أثر على مجمل حياة العراقيين.وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله بالتوصل إلى تفاهمات مع دول المنبع تضمن حصة العراق العادلة من المياه وبما يسد احتياجاته من مياه الشرب والسقي، مؤكدا أن الحكومة العراقية وضعت خططا طموحة لتحسين نظم إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.