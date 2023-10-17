السوداني وبرزنجي على طاولة واحدة.. مناقشة القطاع الصحّي في المركز والاقليم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق السيد سامان حسين برزنجي، بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي.وبحسب البيان، أشار السوداني، خلال اللقاء، إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصحّي، وجعله في مقدمة أولوياتها، من أجل الارتقاء به وتطوير مستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلد.وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة التنسيق المستمر بين دوائر الصحة الاتحادية والدوائر التابعة لصحة الإقليم، بما يسهم في تكامل العمل، وتوحيد الجهود الصحية لتذليل العقبات أمام تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين".