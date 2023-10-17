برلماني يُحدد موعد زيارة الوفد الكردي الى بغداد.. سيُناقش هذه الملفات

وقال دوبرداني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن " وزير مالية حكومة إقليم كردستان سيصل اليوم الى بغداد، بطلب من مجلس النواب"، لافتاً الى أن "اللجنة المالية النيابية ستعقد غداً الاربعاء، اجتماعاً بحضور وزيري مالية، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".وأضاف، أن "حضور الوزيرين الهدف الأساس منه الاستيضاح عن المبالغ المالية والقروض المرسلة من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان".وأوضح النائب عن الحزب الديمقراطي، أن "الاجتماع سيناقش أيضا ملف الأموال التي صرفتها حكومة الإقليم خلال الثمانية الأشهر السابقة لموظفي كردستان، والمتقاعدين، بالإضافة الى الحماية الاجتماعية، والمبالغ الأخرى التي تم استلامها من بغداد".وبين دوبرداني، ان "تصدير نفط كردستان عبر خط جيهان التركي، تم إيقافه منذ تاريخ 25/03/2023، في الوقت التي تشرف شركة سومو مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم باستخراج النفط وتصديره".وتابع حديثه، قائلاً: "كميات النفط المستخرجة تستخدم بالوقت الحالي في الجانب المحلي؛ لحين إعادة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان من قبل الحكومة الاتحادية والجانب التركي".وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، أن وفدا كردياً يعتزم إجراء زيارة إلى العاصمة بغداد ولقاء أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي.وأضاف، أن "زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية امر اختياري وهو يأتي لإظهار نوايا حكومة الاقليم الجدية لحل المشاكل بين اربيل وبغداد".وما أن يُغلق ملف حتى يفتح آخر، هذا هو حال الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، فعلى الرغم من المضي بقانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) واتمام التصويت عليه.