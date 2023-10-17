السومرية نيوز – سياسة



أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري، اليوم الثلاثاء، أن العراق نجح بتنظيم بأول دورة له لمجلس وزراء العدل العرب، مشيرا الى أن البيان الختامي للمجلس خرج بتوصيات مهمة.



وقال خوري في مقابلة عبر "السومرية"، إن "العراق كعادته ينجح في تنظيم المؤتمرات والاجتماعات المهمة وهو ما رأيناه في تنظيم مجلس وزراء العدل العرب بنسخته التاسعة والثلاثين في بغداد".



وأضاف خوري، أن "الحضور كان لافتا أيضا، حيث شهد حضور معظم وزراء العدل في الدول العربية"، مشيرا الى أن "المجلس شهد أيضا مناقشات مهمة، عقبها بيان ختامي تناول توصيات بقضايا عديدة تهم الدول العربية".

واعلن وزير العدل خالد شواني، أمس الاثنين، أبرز مضامين البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الـ39 والذي عقد في بغداد، فيما اشار الى ان الاجتماع طالب بإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية.