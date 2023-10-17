مجلس النواب يعقد جلسته الـ24

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة البرلمانية رقم 24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية – الدورة الانتخابية الخامسة".وأشار البيان، إلى أن "عدد الحضور ١٧٨ نائباً".أدناه جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم: