المندلاوي يدعو الدول العربية لموقف موحد تجاه العمليات الهمجية لإسرائيل

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمندلاوي، ورد لـ السومريةن نيوز، ان الأخير" أستقبل في مطار بغداد الدولي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (حمد الرحومي) ، والوفد المرافق له، للمشاركة في اعمال المؤتمر الطارئ الخامس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بغداد يوم غد الاربعاء حول الاحداث التي تشهدها فلسطين".وجدد المندلاوي، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة ان يكون للدول العربية المشاركة في المؤتمر موقفاً موحداً وجامعاً لإدانة العمليات الهمجية والممارسات الوحشية للكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الأهالي من بيوتهم وارضهم تحت أي ذريعة وعنوان".وبحث النائب الأول مع نظيره الاماراتي والوفد المرافق له، "الوضع الانساني في قطاع غزة، والدور الذي يجب ان تمارسه الدول العربية في كسر الحصار وايقاف العدوان وتقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين".