تعليق غاضب من الصدر بشأن أحداث فلسطين

وقال الصدر، في منشور عبر منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، "فيا أيها الغرب الظالم ويا أيها العدو الغاشم انكم بعيدون كل البعد عن السياسة بل انتم منافقون إذ انتم تدعون الحرية وسماع الرأي والرأي الآخر. فلما تسمعون لنهيق العدو الصهيوني ولا تسمعون لأصوات الفلسطينيين والعرب والمسلمين والكثير من المسيحيين وبل للمعارضة اليهودية".وأضاف، "نعم هذا ليس مستغرباً منكم فأنتم (الأعور الدجال) تنظرون بعين واحدة وتنسبون الإرهاب لمن يقتل الأطفال والمدنيين إذا كان مسلماً دونما إذا كان من غير ديانة ولاسيما اليهودية.. انها مجرد مصالح سياسية اقتصادية بغيضة تكيلون بها بمكيالين".أدناه التغريدة: