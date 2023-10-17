علاوي يطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عقابية بحق إسرائيل

وقال علاوي في تغريدة على منصة "اكس" (تويتر سابقاً)، إنه "ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي تطال الابرياء في غزة الصابرة واخرها مستشفى المعمداني الذي يمثل مركزاً للإيواء والتداوي".ودعا علاوي، "المجتمع الدولي والقمة العربية التدخل فوراً لوقف نزيف الدم الفلسطيني وايقاف جرائم الابادة والاعتداءات اللاإنسانية التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي".وطالب الامم المتحدة "باتخاذ اجراءات عقابية بحق اسرائيل وندعو الى مقاطعة الدول التي تدعم وتحمي إسرائيل".