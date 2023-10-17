بعد قصف مستشفى غزة.. "العزم" يدعو لموقف موحد وواضح

دعا تحالف "العزم"، مساء اليوم الثلاثاء، الى موقف موحد وواضح، بعد قصف طائرات اسرائيلية مستشفى في غزة.

واعتبر التحالف في بيان ادناه نصه، أن "طغيان آلة الارهاب الصهيوني وتجاوزها كل قيم وأعراف الحروب تؤشر الى اهمية وقوف الامتين العربية والاسلامية صفاً واحداً لمواجهة العنجهية الخطيرة".

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.