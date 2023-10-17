العراق.. توجيه حكومي بوقفة تضامن مع غزة غداً

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأداء وقفة تضامن يوم غد الأربعاء، بعد قصف مستشفى في غزة.

وقال مكتب السوداني في بيان، "وجّه رئيس مجلس الوزراء الموظفين والمنتسبين في دوائر الدولة ومرافقها وتشكيلاتها كافة، وطلبة الجامعات والمدارس في عموم العراق، بأداء وقفة تضامن وحداد يوم غد الأربعاء الساعة التاسعة صباحا في أماكن الدوام، ولاءً وإجلالاً للأرواح البريئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، التي سقطت بالعدوان الصهيوني الغاشم على المستشفى المعمداني في قطاع غزّة".

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.





