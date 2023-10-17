تحالف العزم يعلن اطلاق حملته الانتخابية

وقال التحالف في بيان، إن "مرشحيه اخذوا على عاتقهم رسم نهج سياسي جديد يتميز بواقعية الرؤية وقابلية التطبيق في مختلف المحافظات".وشدد التحالف بحضور كافة قياداته على "ثبات موقفه حيال قضايا العراق المصيرية وقضايا الأمة المفصلية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على تشريع قانون يدعم الشعب الفلسطيني".وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.