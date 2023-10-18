"فاجعة كبيرة".. السامرائي يؤكد دعمه للسوداني باتخاذ أي قرار يخص غزة

وقال السامرائي، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "تعجز الكلمات عن التعبير عما يجري في غزّة من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء، ولم يبق في قاموس الاستنكارات والشجب ما نقوله".وأضاف: "إنها والله لفاجعة كبيرة وجريمة يندى لها جبين الإنسانية".وذكر السامرائي: "بدورنا ندعم دولة الاخ رئيس الوزراء باتخاذ أي قرار يتطلبه الموقف".