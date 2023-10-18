أمريكا تعلن إحباط هجوم استهدف قواتها في العراق

وذكرت رويترز، أن "مسؤولين أمريكيين أكدا أن الجيش الأمريكي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء واعترض طائرتين مسيرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما".وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن "الإفصاح عن الجهة التي يشتبهان في تنفيذها الهجوم".وقال المسؤولان إن الطائرتين المسيرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أمريكية.جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وجاءت الواقعة بعد ساعات من ضربة استهدفت مستشفى في قطاع غزة وقتلت المئات من الفلسطينيين ما زاد من حدة توتر الموقف في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لإبداء دعمه لإسرائيل في حربها ضد حماس.وألقت إسرائيل بمسؤولية الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني على حركة الجهاد وقالت إنه صاروخ أطلقته الحركة وفشل في الوصول إلى هدفه لكن الحركة نفت مسؤوليتها عن ذلك.وقال مسؤولون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب مذبحة.