عادل عبد المهدي يطالب بتطبيق قرار البرلمان بانسحاب القوات الامريكية من العراق

وقال عبد المهدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، أنه" امام الفاجعة الكبرى وردا اولياً للعدوان على فللسطين نرى في هذه المرحلة مطلبين عاجلين، أولهما تطبيق فوري لقرار مجلس النواب في 5/1/2020 والذي ينص على ( انسحاب كافة القوات الامريكية والناتو بكل مسمياتها)".وأضاف، إن" المطلب الثاني هو الاستعداد على الصعد والمجالات كافة لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا".التدوينة ادناه: