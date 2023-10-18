وزير الخارجيَّة يصل جدة لبحث وقف العدوان "الإسرائيلي" على فلسطين

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الاجتماع الاستثنائيّ للجنة التنفيذيّة مفتوح العضويّة على مُستوى وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث وقف العدوان العسكريّ للسلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزّة".