السومرية تنشر البيان الختامي لاجتماع بغداد "الطارئ"

تنشر وكالة السومرية نيوز، البيان الختامي للمؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.



أدناه البيان: