حرب ‫غزة وخطر توسعها في المنطقة على طاولة العراق وايران

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين بحث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‫غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وأضافت ان "ذلك جاء على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة".وأكد حسين، أن "كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين"، مشدداً على "خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها".