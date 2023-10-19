وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للشباب، وشهد تناول الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والخروج بمجموعة من التوجيهات والتوصيات".وأضاف: "جرى توجيه الوزارات الممثلة في المجلس الأعلى للشباب، ومديريات الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات، ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإقامة ورش توعوية وتثقيفية للشباب من الطلاب المرتادين للمرافق الشبابية الخاصة بعمل المجلس الأعلى للشباب، فضلاً عن توجيه وزارة الشباب والرياضة بتزويد المجلس، بالمنشآت الشبابية في جميع المحافظات، المشغولة منها والمتجاوَز عليها، من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (23465) لسنة 2023".وأشار المكتب الى انه "أقر المجلس إنشاء منصة (بنك الأفكار) و(عين الشباب)، من خلال التعاقد مع شركة مختصة بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الموافقة على ترشيح (6) من الشباب ممن لديهم خبرة في القطاع الخاص، ليكونوا أعضاء بصفة دائمية في الهيأة العامة لدعم القطاع الخاص".