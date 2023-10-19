الحلبوسي يرد على الصدر: الانبار لن تكون مسرحاً لتنفيذ الأجندات المشبوهة

وقال الحلبوسي في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز: تابعنا المواقف الوطنية والعروبية للأخ مقتدى الصدر بشأن فلسطين، قضية العرب والمسلمين".وأضاف: "ونؤكد أن الأنبار ستبقى بوابة العراق الغربية وحصنه الحصين، وشعبها الأمين لن يسمح أن تكون دياره مسرحاً لتنفيذ الأجندات المشبوهة والمرفوضة لمن يحاول العبث بأمنها، والأخرى التي تستهدف امال شعبنا العربي الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد رد على محاولات تهجير الفلسطينيين الى سيناء أو الأنبار أو النقب، فيما اعتبرها "فكرة إرهابية خبيثة"، أكد أن أهالي غزة لن يستسلموا.