في نشرة السومرية بعد قليل.. القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة الى الانبار وسيناء

• العراق يرفض تحويل القضية الفلسطينية إلى نزوح ومساعدات.. ويدعو الى موقف عربي واسلامي موحد.• الصدر يُحذر من تهجير سكان غزة الى الانبار وسيناء.. ويرفض السماح بتوسع الكيان الصهيوني.• احتجاجا على دعم بايدن لاسرائيل.. استقالة مسؤولين اثنين بالخارجية الأميركية.. ودعوات لوقف الانتهاكات.• المالكي يرهن تمرير العفو العام بالاتفاق السياسي.. ويكشف عن عشرات منافذ التهريب في كردستان.