بعد قليل في نشرة السومرية.. المفوضية تستبعد ثلاثمئة مرشح وتحدد موعد المصادقة على الاسماء

استمرار الوقفات التضامنية في العراق نصرة للشعب الفلسطيني.. ومطالبات بوقف تهجير سكان غزة.• غوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات الملحة إلى القطاع.. ومصر تبدأ بإزالة الحواجز تمهيدا لفتح معبر رفح.• قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بقصف كنيسة وسط غزة.. وحصيلة الضحايا تواصل الارتفاع.• بعد استبعادها اكثر من ثلاثمئة مرشح.. المفوضية تحدد موعد المصادقة على الاسماء وانطلاق الحملات الانتخابية .