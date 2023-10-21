السوداني يتوجه الى مصر للمشاركة بالقمة "الطارئة"

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023".وأضاف، أن "القمة مخصصة لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".