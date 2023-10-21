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العراق يحذر: اجتياح غزة سيولد حريقاً في المنطقة
سياسة
2023-10-21 | 08:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
816 مشاهدة
حذر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة برياً، فيما أشار إلى أن ذلك "سيولد حريقاً في المنطقة".
وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك؛ لبحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".
كما جرى "بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لاسيما الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الأعرجي، أن ما يحصل من قتل للمدنيين وتهجير قسري هو عقاب جماعي لا يمكن القبول به، لافتا الى أن القضية الفلسطينية لن تحل من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة".
وأضاف الأعرجي، أن "اجتياح غزة سيولد حريقا في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على عدم اتساع رقعة الحرب، مشيرا إلى أن قطع المياه والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة أمر غير مقبول، وأن الأطفال ليسوا جزءا من المعركة، وعلى المجتمع الدولي السعي لإيقاف القتال وإنهاء هذه الحرب".
وأشار، إلى أن "بيانات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والحكومة العراقية والفعاليات الشعبية واضحة فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ومساندتها ودعمها".
من جانبه، أكد السفير التشيكي، أن "بلاده قلقة مما يحدث من قتل المدنيين في غزة، مشددا على أهمية إيقاف هذه الحرب، لأنها ستوثر بالتالي على المنطقة بأكملها، معربا عن تقدير بلاده للمساعدات الإنسانية التي يرسلها العراق إلى قطاع غزة، مبينا أن الاتحاد الأوربي ضاعف من إيصال المساعدات إلى غزة".
كما قدم السفير التشيكي، وفق البيان، "الشكر للحكومة العراقية لحماية البعثات والسفارات الأجنبية العاملة في العراق".
وختم اللقاء، بتأكيد الأعرجي، على أن "حماية وتأمين السفارات والبعثات في العراق هو واجب والتزام بمعايير الدبلوماسية الدولية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ذلك بشكل شخصي".
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