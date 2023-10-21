العزم يبدي موقفاً من خطاب السوداني في قمة القاهرة

وقال السامرائي في تغريدة عبر السومرية نيوز، إن "خطاب رئيس مجلس الوزراء في قمة السلام في القاهرة اليوم كان بحجم العراق الذي دافع عن القضية الفلسطينية تاريخاً وحاضراً، وبحجم الموقف والحدث الذي شهدته غزّة الصمود والشجاعة".وأضاف، "شكراً لك دولة الرئيس".