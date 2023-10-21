الكاردينال ساكو في ضيافة البابا فرنسيس

وذكر بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن "قداسة البابا فرنسيس استقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح السبت 21 تشرين الأول 2023 في مقابلة خاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم".ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.