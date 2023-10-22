العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون المشترك ومحاربة الارهاب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق توماس سايلر".وأضاف: "في مُستهل اللقاء، أعرب الرئيس عن أمنياته لرئيس البعثة بالنجاح والتوفيق في مهام عمله"، مؤكدا "متانة العلاقات والشراكة التي تجمع بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك وبما يخدم مصالح الشعب العراقي وشعوب دول الاتحاد الأوروبي".وعبّر رئيس الجمهورية بحسب البيان، عن "تقديره لدعم الاتحاد لجهود العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الجوانب الأمنية من خلال المشورة والتدريب، مؤكدا أهمية دور الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال تقديم الدعم للنازحين في المجالات التعليمية والصحية والمعيشية، كما دعا إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الشأن".وأشار البيان الى انه "تناول اللقاء سبل تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات التغير المناخي وآثاره على مجمل المجالات خاصة البيئية، والاقتصادية، والزراعية".وأكد توماس سايلر "دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، ورغبته في تعزيز التعاون معه كشريك مهم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية".