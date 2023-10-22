العراق وإيطاليا يناقشان الاوضاع الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات بين البلدين".وأضاف: " كما استعرض الجانبان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة".وأكد الأعرجي بحسب البيان، على أن "قتل النساء والأطفال في قطاع غزة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لأنهم ليسوا جزءا من المعركة"، لافتا إلى أن "إيطاليا من الممكن أن تعلب دورا مهما في هذه الأزمة ضمن الجهود الدولية لإيقاف ما يحدث من قتل ودمار في غزة، مشددا على أن من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة سيبقى السلام هشّاً وستشهد المنطقة المزيد من التصعيد".من جانبه أشار السفير الإيطالي، إلى أن "بلاده مهتمة بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وتؤكد على "أهمية حماية المدنيين"، مشيرا إلى أن "إيطاليا تريد نهاية لهذه الحرب بأسرع وقت ممكن"، مضيفا أن "تهجير الفلسطينيين من أراضيهم شيء خطير وليس حلاً".