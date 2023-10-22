اجتماع طارئ للصحفيين العرب بسبب فلسطين

انطلقت أعمال المؤتمر الطارئ لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية "القاهرة"؛ بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

ويوم أمس، صرح خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، ان "الاتحاد سيعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، وذلك في مقر الاتحاد في القاهرة".



وبحسب ميري، فإن "الاجتماع سيناقش الاعتداء الهمجي الذي تتعرض له غزة وفلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والجرائم اليومية لقوات الاحتلال بقتل واستهداف الاطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والانحياز الفاضح للإعلام الغربي لصالح الجرائم الصهيونية".