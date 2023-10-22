العراق وأستراليا يبحثان الأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضيّ الفلسطينيَّة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـالسومرية نيوز، انه "‎تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجيَّة الأستراليَّة بيني وونغ، وجرى خلال الإتصال، بحث العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها، والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين".وأضافت: "ناقش الوزيران، التطورات المتسارعة في المنطقة، والأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة وأكدا على أهمّيَّة مواصلة الجُهُود لإيجاد حل سريع لما يحدث، وأنَّ استمرار تصاعد الأحداث له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميّ والدوليّ، واتفقا على إدامة التواصل والجُهُود المُشترَكة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول إلى حلول شاملة وعادلة".‎من جانبها، أعربت بيني وونغ عن "قلقها بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسيَّة العاملة في العراق".‎بدوره، أكّد الوزير، أنَّ "من واجبات الحكومة العراقيَّة الحفاظ على أمن جميع الأجانب المتواجدين على الساحة العراقيَّة، وإنَّ حماية البعثات الدبلوماسيَّة هي جزءُ من واجبات القوات الأمنيَّة المختصة، مُضيفاً أنَّ القوانين العراقيَّة والدوليَّة تفرض على العراق هذه الحماية، ومن جهة الوضع في المنطقة فقد أعرب الوزير حسين أنه يُشارك الوزيرة الأستراليَّة قلقها، وأنَّ من الواجب العمل مع جميع الأطراف بهدف عدم توسيع رقعة الحرب".