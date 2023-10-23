الحكيم: المخدرات تحد إقليمي ودولي لا يقل خطرها عن الإرهاب

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "التقينا صباح اليوم لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب عدنان الجحيشي وتداولنا في تطورات هذه الظاهرة وسبل معالجتها والوقاية منها".وتابع، "شددنا على استكمال التشريعات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع والتي لا يقل خطرها عن خطر الإرهاب، وضرورة حضور الوقاية بالتزامن مع المعالجة".ودعا الحكيم، إلى "التكاملية في الأداء على المستوى النيابي والقضائي والتنفيذي وإشراك الحكومات المحلية في ملف المكافحة، كما شددنا على أهمية التمييز بين المتاجر والمتعاطي وأن لا تتحول السجون إلى أماكن لصناعة المتاجرين".وأكد أن، "المخدرات تحد إقليمي ودولي"، داعيا إلى "التكامل وتبادل المعلومات مع دول الجوار ودول العال ".