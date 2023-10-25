العراق يطالب مجلس الأمن بممارسه مسؤولياته في حماية المدنيين بغزة

وقال عبيد في الجلسة المستأنفة لمجلس الأمن، يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/24، حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، إلى عملية إبادة جماعية ممنهجة ومقصودة وبنوايا معلنة، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، باستهدافِ المدنيين في المجمعاتِ السكنية وتدمير البنى التحتية ودور العبادة والمستشفيات".وأضاف ان "الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وفرض سياسة الحصار والتجويع وقطع إمدادات الطاقة والماء، مضيفاً أن جريمة ومجزرة مستشفى المعمدانية إلا دليلاً على الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي وإمتداداً للجرائم المتكررة التي أرتكبتها على مدار العقود السبعة الماضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واوضح عبيد أن "جميع هذه الجرائم والإنتهاكات أما تغاضى عنها، وللأسف، المجتمع الدولي، أو أصدر المئات من القرارات الدولية التي تجاهلتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولم يتم متابعة تنفيذها أو إتخاذ تدابير إالزامية لتنفيذها، مما شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في القيام بجرائمها دون رادع وتحت ذرائع باطلة ومنافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".وطالب القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة "المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، أن يمارس مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، في حفظ السلم والأمن الدوليين، بوضع حد لهذه الأعمال الوحشية والإنتهاكات المستمرة، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في حماية المدنيين".ودعا مجلس الأمن إلى "اتخاذ تدابير عاجلة ومتابعة قراراته، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق لإطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وموادِّ الإغاثةِ، ورفع الحصار بشكلٍ كامل عن قطاع غزة ووقف التهجير".واكد عبيد على "موقف العراق الثابت ودعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندته في نيل حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".